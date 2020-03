യോഗി വരുന്നു; ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മകനുമായി പൊലീസുകാരി ഡ്യൂട്ടിക്ക്

നോയിഡ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വരുന്നതിനാൽ വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾ ഒന്നര വയസ്സുകാരനായ മകനുമായി ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തി. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ദാദ്രി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിളായ പ്രീതി റാണി പുലർച്ചെ ആറുമണി മുതൽ വിവിഐപി ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു.

‘കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് ഇന്നൊരു പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു. അതിനാൽ എനിക്കു കുഞ്ഞിനെ നോക്കേണ്ടതായി വന്നു. ജോലിയും പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ കുഞ്ഞിനെയുമാണ് ഞാനിങ്ങുപോന്നു’ – പ്രീതി പറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്തുനിന്നു പോയത്.

നോയിഡയിലെ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥ് തിങ്കളാഴ്ച എത്തിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗറിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നോയിഡയിലെത്തിയ യോഗി 1,452 കോടിയുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല. ഇതിൽ 1,369 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു.

English Summary: At Yogi's event: Cop on duty with infant son in her arms