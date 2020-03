മലപ്പുറം ∙ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനസമയത്ത് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഉത്തരവിറക്കി. രക്ഷിതാക്കളും ഇതേ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം. അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ സർവകലാശാലാ ക്യാംപസുകളിലും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലും വ്യവസ്ഥ ബാധകമാണ്.

സർവകലാശാലയുടെ ലഹരിവിരുദ്ധസമിതിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് നടപടി. ‘ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമോ വിനിമയമോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്നും അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു’ എന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകേണ്ടത്.

ക്യാംപസിനുള്ളിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന സത്യവാങ്മൂലമാണു പ്രവേശന സമയത്തു വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും നൽകേണ്ടതെന്നു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാ റജിസ്ട്രാർ ഡോ.സി.എൽ.ജോഷി അറിയിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെ അധികാര പരിധി ക്യാംപസിനുള്ളിൽ മാത്രമാണെന്നതു വ്യക്തമാണ്. അതിനാലാണു സർക്കുലറിൽ അക്കാര്യം പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്തത്. ലഹരി വിരുദ്ധ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ സർക്കുലറിലൂടെ കോളജുകളെ അറിയിക്കുക മാത്രമാണു ഇപ്പോൾ ചെയ്തതെന്നും അടുത്തയാഴ്ച ചേരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചശേഷമേ ഉത്തരവ് പുറപ്പടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും റജിസ്ട്രാർ അറിയിച്ചു.

