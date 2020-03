കൊറോണ ഇരുമ്പുമറയിലെ ജൈവായുധം?; സെൻസറിലും ചൈനയ്ക്ക് കിംവദന്തിക്കുരുക്ക്

ഹോങ്കോങ് ∙ അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഭീതി വിതയ്ക്കുകയാണു കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് 19). പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈന കൂടാതെ 66 രാജ്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കൊറോണ ഇതുവരെ മൂവായിരത്തിലേറെ ജീവനാണു കവർന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ യൂറോപ്പിലും മധ്യപൂർ‍വദേശത്തും പടർന്ന വൈറസ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഉൾപ്പെടെ മരണം വിതയ്ക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണു ലോകം. അവസരം മുതലെടുത്തു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജവാർത്തകൾ തടയുക എന്നതു സർക്കാരുകളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയിൽ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.

പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ചു രാജ്യത്ത് ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ ഡോക്ടർ ലീ വെൻലിയാങ് (34) കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിച്ചതോടെയാണു ‘കേട്ടുകേൾവി’ എന്ന വാക്കിനു ചൈനയിൽ പുതിയ അർഥങ്ങളുണ്ടായത്. ഡോക്ടർ ലീയുടെ മരണത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽനിന്നും ചൈനീസ് ജനത മോചിതരായിട്ടില്ലെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡോക്ടറുടെ വിയോഗത്തിലുള്ള ദുഃഖം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമായി മാറിയതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം ചൈന കടുപ്പിച്ചു. ലീ വെൻലിയാങ്ങിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ ലീ വെൻലിയാങ് കൊറോണ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു മരിച്ചത്. മെസേജിങ് ആപ്പായ വി ചാറ്റിൽ, തന്റെ ഒപ്പം മെഡിക്കൽ പഠനം നടത്തിയവർ അംഗങ്ങളായ അലമ്നൈ ഗ്രൂപ്പിലാണു ലീ വിവരം പങ്കുവച്ചത്. മണിക്കൂറുകൾക്കകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വൈറലായി. പിന്നാലെ അപവാദ പ്രചാരണം ആരോപിച്ചു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി വെൻലിയാങ്ങിനെ ശാസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ കാണാതായതും ചർച്ചയായി.

ചൈനയിലെ വുഹാനിൽനിന്നു കൊറോണ ബാധയുടെ ഭീകരത പുറംലോകത്തെത്തിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി വലിയ വാർത്തയായി. ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചതും വുഹാന്‍ നഗരത്തെയാണ്. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ചെൻ ക്വിഷി, ഫാങ് ബിൻ എന്നിവർ വുഹാനിൽനിന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകളാണ് കൊറോണ വുഹാൻ നഗരത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. ഇവരിൽ ചെൻ ക്വിഷിയെ ആണു കാണാതായത്.

കൊറോണ ബാധ ചൈനീസ് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കും മുൻപേ ലീ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ പേരിൽ ലീക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു മാപ്പപേക്ഷ നൽകേണ്ടിവന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ലീ ഉൾപ്പെടെ ചൈനയിലെ 2900ലേറെ മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാമായിരുന്നെന്ന അഭിപ്രായമാണു ചൈനക്കാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ലീയെ പോലുള്ളവർ പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങൾ കേട്ടുകേൾവിയും അപവാദ പ്രചാരണവുമായി കണ്ടു ശിക്ഷിക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെയാണു പ്രതിഷേധം.

‘കിംവദന്തി/അഭ്യൂഹം നമ്മുടെ കാലത്തെ പ്രവചനം’ എന്ന ഉദ്ധരണിയാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ചൈനയിലെ സൈബർ ലോകത്തിൽ ഹിറ്റ്. ഇന്റർനെറ്റിനും ആശയപ്രചാരണത്തിനും രാജ്യത്ത് അധികാരികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിൽ അസംതൃപ്തരാണു ചൈനക്കാർ. സത്യസന്ധമായ കണക്കുകളും വിവരങ്ങളും മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾക്കു ചൈന പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. ഈ സെൻസറിങ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 84,000ലേറെ പേർക്കു രോഗം വരില്ലെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിനു മനുഷ്യർ തടവുജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും അഭിപ്രായമുയരുന്നു.

ഇതേസമയം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമായി പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ചൈനീസ് അധികൃതരെ കുഴപ്പിക്കുകയുമാണ്. സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത നിയന്ത്രണം മറികടന്നെത്തുന്ന വ്യാജവിവരങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ ജനം സ്വീകരിക്കുന്നതാണു പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണം. ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൊറോണ വിഡിയോകളും വാർത്തകളും പ്രചരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററിനെയാണ് ജനങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി ചൈനയിൽ നിരോധനമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു മാർഗങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലെത്തിയാണു വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതും പങ്കിടുന്നതും.

കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജനുവരി മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ്, പ്രകൃതിയിൽനിന്നുണ്ടായ വൈറസ് അല്ല ഇതെന്നും മനുഷ്യനിർമിതം ആണെന്നും. ഈ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന തരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു, ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരുമ്പുമറയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ ചൈനയാണു വൈറസിനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ‘ആധികാരികമായി’ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിറഞ്ഞു. ചൈനയിലെയും പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പലകുറി തെളിവുസഹിതം തള്ളിയിട്ടും ഈ അഭ്യൂഹം ഇപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്നു.

വവ്വാലുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുകയും എങ്ങനെയോ മനുഷ്യനിലേക്കു സംക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വൈറസ് ആണ് കോവിഡ് 19 എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും വാദം. സാർസ് രോഗം പോലെയുള്ള സാംക്രമിക രോഗമായാണു കൊറോണയെ കാണുന്നത്. രോഗം ബാധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെയും മരിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘മനുഷ്യനിർമിത വൈറസ്’ അഭ്യൂഹ പ്രചാരണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും നിയന്ത്രണാതീതമായി. കൊറോണ വൈറസ്, ചൈനയുടെ ജൈവായുധ പരീക്ഷണമാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

ജൈവായുധ യുദ്ധവിദഗ്ധനും ഇസ്രയേൽ സൈനിക ഇന്റലിജൻസ് മുൻ ഓഫിസറുമായ ഡാനി ഷോഹത്തിന്റെ നിഗമനം കൂടി വന്നതോടെ പ്രചാരണം പൊടിപൊടിച്ചു. വുഹാനിലെ അത്യാധുനിക ലാബ് ചൈനയുടെ രഹസ്യ ജൈവായുദ്ധ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണു ഡാനി അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചതുമില്ല. ഇതോടെ വൈറസ് ലാബിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന അഭ്യൂഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു.

വ്യാപാരയുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട അമേരിക്ക, ചൈനയെ തകർക്കാൻ പ്രയോഗിച്ച ജൈവായുധമാണെന്ന പ്രചാരണം ചൈനക്കാരും ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ ഫെബ്രുവരി 19ന് ‘ദ് ലാൻസെറ്റ്’ മെഡിക്കൽ ജേണലിൽ 27 പ്രമുഖ പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ‘കോവിഡ് 19ന് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. മറ്റനേകം പകര്‍ച്ചരോഗാണുക്കളെ പോലെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽനിന്നു രൂപം കൊണ്ടതാണിത്. ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കുക മാത്രമേയുള്ളൂ. രോഗത്തെ തടയാനുള്ള ആഗോളശ്രമങ്ങളെ മുൻവിധിയോടെ കാണാനേ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ സഹായിക്കൂ’– ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നു കരകയറാൻ ശ്രമിക്കവേയാണു വ്യാജവാർത്തകൾ ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ വട്ടംചുറ്റിക്കുന്നത്. വൈറസിനെ തടയാൻ എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചെന്ന ചൈനയുടെ വാക്കുകേട്ട് ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ മടിച്ചു നിന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പിന്നീട് ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പല രാജ്യങ്ങളും ചൈനയിലേക്കും തിരികെയുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തി. ചൈനയിൽനിന്നു വരുന്നവരെ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക നില പരുങ്ങലിലാക്കിയ ‘വൈറസ് ബാധ’യിൽനിന്നു രക്ഷ നേടാൻ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന (പിബിഒസി) ഇടപെട്ടിരുന്നു. വിപണി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ 1.7 ലക്ഷം കോടി യുവാനാണ് ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം ബാങ്ക് ഇറക്കിയത്. വ്യാപാരികളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവിന്മേൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നും ബാങ്കുകളോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കനഗരങ്ങളിലും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഓഹരി വിപണികളിലും ഗുരുതരാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്.

English Summary: China is struggling with coronavirus disinformation after writing off inconvenient truths as fake news