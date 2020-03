കലാപം: 5 മണിക്കൂറിനിടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചത് 481 കോളുകൾ; എല്ലാം വ്യാജം

ന്യൂഡൽഹി∙ ‍‍ഡൽഹിയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം വീണ്ടും സംഘർഷം ഉണ്ടായെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കിടെ വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ മാത്രം പൊലീസിന്റെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചത് 481 കോളുകൾ. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കു വന്ന എല്ലാ കോളുകളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. ഈ 481 ഫോൺകോളുകളും രാത്രി ഏഴിനും 12നും ഇടയിലുള്ളതാണ്. എല്ലാം വ്യാജമാണെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ 12 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 148 കോളുകളും തിലക് നഗർ മേഖലയിൽനിന്നാണു വന്നത്. 143 എണ്ണം ഖയാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേഖലയിൽനിന്നും. രജൗറി ഗാർഡൻ (96), പഞ്ചാബി ബാഗ് (26), ഹരി നഗർ (24), മോട്ടി നഗർ (17), ജാനക്പുരി (11) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റിടങ്ങളിൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഫോൺ വിളികൾ. തങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ് പരാതിക്കാർ അവകാശപ്പട്ടത്.

‘എല്ലാ കോളുകളും വ്യാജമായിരുന്നെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ നഗരം പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു. ഡൽഹി ഖയാലയയിലെ ഒരു ചന്തയിൽനിന്ന് ചൂതാട്ട റാക്കറ്റിനെ പൊലീസ് റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തി പിടികൂടി. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഏഴു മണിയോടെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്’ – മുതിർന്ന പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

‘റെയ്ഡിനെത്തുടർന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്നു തന്നെ മേഖലയിൽനിന്ന് ഓടിമാറി. അതു പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. പൊലീസിനുനേര വെടിവയ്പ്പുണ്ടായെന്നും കല്ലേറുണ്ടായെന്നും പ്രചാരണമുണ്ടായി. ചില ടിവി ചാനലുകൾ പോലും ഇവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ എല്ലാം വ്യാജമായിരുന്നു’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിനു പുറമേ, നോർത്ത് ഡ‍ൽഹിയിൽനിന്ന് 28 കോളുകളും ഡൽഹിക്കു പുറത്തുനിന്ന് 222 കോളുകളുമാണ് വന്നത്. എല്ലാം വ്യാജമായിരുന്നെന്നു കണ്ടെത്തി.

