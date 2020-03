കാൻസറില്ലാതെ കീമോ തെറപ്പി: രജനിക്കു കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ശ്രമം

ആലപ്പുഴ ∙ തെറ്റായ രോഗനിർണയം കാരണം കീമോ തെറപ്പിക്കു വിധേയയാകേണ്ടി വന്ന മാവേലിക്കര കുടശ്ശനാട് സ്വദേശി രജനിക്കു കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്നു സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നു രജനിക്കു നൽകിയ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ അപര്യാപ്‌തമാണെന്നു കമ്മിഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം പി.മോഹനദാസ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

രജനി നിർധന കുടുംബാംഗമാണ്. എട്ടുവയസ്സുള്ള കുട്ടിയും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളും രജനിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ചികിത്സയ്ക്കായി അവധിയെടുത്തതോടെ ജോലി നഷ്ടമായി. രജനിയുടെ കേസ് 16ന് മാവേലിക്കരയിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിങ്ങിൽ പരിഗണിക്കും. മൂന്ന് വിദഗ്‌ധ ഡോക്‌ടർമാർ അടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, രജനിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്‌ടർമാർ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കമ്മിഷനു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



ഡോക്‌ടർമാരും സ്വകാര്യ സകാനിങ് സെന്ററുകളും തമ്മിൽ അവിഹിത ഇടപാടുണ്ടെന്ന പരാതിക്കാരുടെ ആക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ബികോം ബിരുദധാരിയായ രജനിക്കു ജോലി നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ പരാതിക്കാർ ഉറച്ചുനിന്നു.



English Summary: Human Rights Commission seeks report on Govt about to give more compensation for Rajani who underwent chemotherapy without cancer