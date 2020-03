പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല: നിർണായക അന്വേഷണ രേഖകൾ സിബിഐക്കു കൈമാറാതെ പൊലീസ്

കൊച്ചി∙ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കേരളാ പൊലീസ് കേസ് ഡയറിയടക്കമുള്ള നിർണായക അന്വേഷണ രേഖകൾ സിബിഐക്കു കൈമാറിയില്ല. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പക്കലുള്ള രേഖകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.

എഫ്ഐആർ, കുറ്റപത്രം, സാക്ഷിപ്പട്ടിക, തൊണ്ടി മുതലുകൾ, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ എന്നിവ കാസർകോട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി കൈമാറി. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ കേസ് ഡയറി, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണു സിബിഐ ഡിഎസ്പി ടി.പി. അനന്തകൃഷ്ണൻ കോടതി മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത്‌ലാൽ, കൃപേഷ് എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ട പെരിയ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തത്. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2019 ഒക്ടോബറിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിനിടെ കേസിൽ അനന്തര നടപടികൾക്ക് ഒരാഴ്ച സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 26നു ഡിജിപി സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 2019 ഫെബ്രുവരി 17നാണു പെരിയയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത്‌ലാലും കൃപേഷും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസിൽ 14 പേർക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

അന്വേഷണം സിബിഐക്കു വിടുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് അനുകൂലമായാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മെല്ലെപ്പോക്കു നയം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണു ബന്ധുക്കളും യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ആരോപിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എറണാകുളം സിബിഐ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ബന്ധുക്കൾ ധർണ നടത്തിയിരുന്നു.

