രാജസ്ഥാനിലും ഒരാൾക്ക് കൊറോണയെന്ന് സംശയം; ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രോഗമില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലും തെലങ്കാനയിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരാൾക്കും കൊറോണയെന്നു സംശയം. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആദ്യ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഫലം പോസിറ്റീവാണ്. പരിശോധനാ ഫലങ്ങളിലെ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്നു സാംപിളുകൾ വീണ്ടും പുണെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചതായി രാജസ്ഥാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി രഘു ശർമ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ജയ്പുരിലെത്തിയ ഇറ്റാലിയന്‍ പൗരനാണ് കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഡല്‍ഹിയിലും തെലങ്കാനയിലും ഒരാള്‍ക്ക് വീതം കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രണ്ടു പേരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിന് പുറത്താദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയാള്‍ക്കാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരികരിച്ചത്. തെലങ്കാനയില്‍ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി അടുത്തിടെ ദുബായില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയതാണ്.

അതേസമയം, വൈറസ് ഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് വടക്കന്‍ ഇറ്റലിയിലെ പാവിയയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാല് മലയാളികളടക്കം 85 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും രോഗബാധയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. വിദ്യാര്‍ഥികളുമായിആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഇറ്റലിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ‌കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഇവര്‍ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മടങ്ങാനായില്ല. ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി.

English Summary: One More Covid 19 Case Doubts in India