രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്താൻ എന്തു വേഷവും സ്വീകരിക്കും: രജനീകാന്ത്

ചെന്നൈ∙ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്താൻ എന്തു വേഷവും സ്വീകരിക്കാനും തയാറാണെന്ന് തമിഴ് സൂപ്പർതാരം രജനീകാന്ത്. ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രജനീകാന്ത് വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഒരു സംഘം മുസ്‌ലിം നേതാക്കൾ താരത്തെ വീട്ടിൽ വച്ചു കണ്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ തന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്.

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സ്നേഹവും ഐക്യവും ആണെന്ന മുസ്‌ലിം നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളോടു യോജിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

പോയസ് ഗാർഡനിലെ വസതിയിൽ തമിഴ്നാട് ജമാത്തുൽ ഉലമ സബായ് നേതാക്കളാണ് രജനീകാന്തിനെ സന്ദർശിച്ചത്.

English Summary: Ready to play any role to maintain peace in country: Rajinikanth