കലാലയ സമരങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം; അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ

കോഴിക്കോട്∙ കലാലയങ്ങളിൽ സമരങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ എസ്എഫ്ഐ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എം. സച്ചിൻദേവ്. വിധിയെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടും. വിദ്യാർഥികൾ ജനാധിപത്യപരമായി സംഘടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു ക്യാംപസുകളിൽ ക്യാംപെയ്ൻ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സച്ചിൻദേവ് പറഞ്ഞു.



തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളജിലും മറ്റും എസ്എഫ്ഐയുടെ പേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിവാദ പോസ്റ്ററിലെ ഉള്ളടക്കത്തോട് എസ്എഫ്ഐക്ക് യോജിപ്പില്ല. സംഭവത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ അന്വേഷണം നടത്തുണ്ടെന്നും സച്ചിൻദേവ് പറഞ്ഞു

English Summary: SFI to file appeal against HC ban on strikes at school, college campuses