ആക്രമണം പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് താലിബാൻ; സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ പ്രതിസന്ധി

കാബുൾ ∙ താലിബാൻ – യുഎസ് സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ പ്രതിസന്ധി. അഫ്ഗാൻ സേനയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം പുനഃരാരംഭിക്കുകയാണെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് അറിയിച്ചു. യുഎസുമായി ഒപ്പിട്ട സമാധാന കരാറിൽ നിന്നു പിൻമാറുകയാണെന്നും വിദേശ സൈനികരെ ആക്രമിക്കില്ലെന്നും സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് അറിയിച്ചു.

18 വർഷം നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് ഫെബ്രുവരി 29ന് യുഎസുമായി താലിബാൻ സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. താലിബാന്റെ 5,000 തടവുകാരെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ 1,000 തടവുകാരെയും മാർച്ച് 10 ന് അകം അന്യോന്യം വിട്ടയയ്ക്കാനും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. 14 മാസത്തിനുള്ളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നു സൈന്യത്തെ പൂർണമായി പിൻവലിക്കുമെന്ന് യുഎസും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ദോഹയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ താലിബാൻ നേതാവും സമാധാനചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥനുമായിരുന്ന മുല്ല ബറാദറും യുഎസിനു വേണ്ടി കൂടിയാലോചനകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ സലാമി ഖാലിൽസാദുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചത്.

