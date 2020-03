ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 2 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരാൾ ഡൽഹിയിലും മറ്റൊരാൾ തെലങ്കാനയിലും. ഡൽഹി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ ഇറ്റലിയിലും തെലങ്കാനയിലേത് ദുബായിലും യാത്രാ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നേരത്തെ കേരളത്തിൽ‌ 3 കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ പൂർണമായും രോഗമുക്തരായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Two Coronavirus Cases Detected In Delhi And Telangana, Says Government