ഭർത്താവ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിനൽകിയില്ല; യുവതി കുഞ്ഞിനെ അടിച്ചുകൊന്നു

ഉത്തർപ്രദേശ് ∙ ഭർത്താവ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാത്തതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ യുവതി ആറുമാസം പ്രായമുള്ള മകളെ അടിച്ചു കൊന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡ് ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

ഹോളിക്കു പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെച്ചൊല്ലി പ്രതി പിങ്കി ശർമയും ഭർത്താവ് രാഹുലും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ പിങ്കി മകള്‍ സോണിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. മർദനമേറ്റ കുഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ പരാതിയിൽ പിങ്കിക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നാൽ, മകളെ മനഃപൂർവം കൊലപ്പെടുത്തിയതല്ലെന്ന് പിങ്കി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

