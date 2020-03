കലാപങ്ങൾ തടയാൻ പരിമിതികളുണ്ട്; കോടതികൾക്കും സമ്മർദ്ദമുണ്ട്: സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കലാപത്തിലേക്കു വഴിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങള്‍ നടത്തിയ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉടൻ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പ്രതികരണവുമായി സുപ്രീംകോടതി. ഇത്തരം കലാപങ്ങൾ തടയാൻ കോടതികൾക്കു സാധിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് കോടതികൾ ചിത്രത്തിലേക്കു വരാറുള്ളതെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ ബോബ്‌ഡെ പ്രതികരിച്ചു.

ആളുകള്‍ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സമാധാനം പുലരണമെന്നു തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോടതികളാണ് ഇതിനുത്തരവാദികളെന്ന ചില മാധ്യമവാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍ കോടതികളും സമ്മര്‍ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വിദ്വേഷപ്രസംഗത്തില്‍ എഫ്ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉത്തരവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതി പരമാര്‍ശം. പൊതുപ്രവർത്തനായ ഹര്‍ഷ് മന്ദറിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ കോളിന്‍ ഗോണ്‍സാല്‍വസിന്റെ വാദം കേട്ടതിനു ശേഷമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്.



ഒരോ ദിവസം പത്തിലധികം പേരാണ് കലാപത്തിൽ മരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മാത്രം ആറോ ഏഴോ പേരാണ് െകാല്ലപ്പെട്ടത്. ഏതാനും ആളുകൾ ബോധപൂർവ്വം കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, നടപടി വേണം– കോളിന്‍ ഗോണ്‍സാല്‍വസ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനോടായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രതികരണം. ഹർജി കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കില്ലെന്നു നിങ്ങൾ മനസിലാക്കണം– ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് പറഞ്ഞു.



അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തളളിയ സുപ്രീംകോടതി ബുധനാഴ്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂര്‍, കപില്‍ മിശ്ര, പര്‍വേഷ് വര്‍മ എന്നിവരുടെ വിദ്വേഷപ്രസംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഡല്‍ഹി പൊലീസിന് കൂടുതല്‍ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പൊതുപ്രവര്‍ത്തകനായ ഹര്‍ഷ് മന്ദന്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിദ്വേഷപ്രസംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ട് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഡല്‍ഹി കോടതി ഏപ്രില്‍ 23 ലേക്ക് മാറ്റി.

English Summary: Will hear plea for FIR but don’t expect court to prevent violence, says SC