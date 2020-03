ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ (സി‌എ‌എ) പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ചു വിദേശികളോട് രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ്, ലോക്സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.



ഇമിഗ്രേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, സി‌എ‌എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വീസ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച അഞ്ചു വിദേശികളോട് രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: 5 foreigners asked to leave India for participating in anti-CAA protests: Govt