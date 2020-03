കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ വിമാനയാത്ര; ജീവനക്കാർ വീട്ടിൽ തുടരണമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി / ബെംഗളൂരു ∙ ഡൽഹി സ്വദേശിക്കു കൊറോണ (കോവിഡ് 19) സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരോട് 14 ദിവസം വീടുകളിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിയാൻ നിർദേശം. വിയന്ന– ഡൽഹി വിമാനത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 25നാണ് ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ആർഎംഎൽ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്. രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിമാന ജീവനക്കാർ വീട്ടിൽ തുടരാനും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കാനും പരിശോധനകൾ നടത്താനുമാണ് എയർ ഇന്ത്യ നിർദേശിച്ചത്.

ഇതേ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് വിമാന യാത്രക്കാർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. ബോയിങ് 787 വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിൽനിന്നു വന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച യാത്രക്കാരനെ അന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധിച്ചില്ലെന്നാണു വിവരം. ഇറ്റലിയിൽനിന്നു വിയന്നയിലേക്ക് റോഡു മാർഗവും അവിടെനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ആകാശമാർഗവുമാണ് ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



ഹൈദരാബാദിലെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ രോഗിയായ 24കാരനായ ടെക്കിയോടൊത്തു താമസിച്ചവരെ മെഡിക്കൽ സംഘം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നു കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി ബി.ശ്രീരാമുലു പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ഈയിടെ ദുബായ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ദുബായിൽ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ആളുകളുമായി ചേർന്നാണ് ഇയാൾ ജോലി ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് വൈറസ് പകർന്നതെന്നാണു സംശയം. ശനിയാഴ്ച ജയ്പുരിലെത്തിയ ഇറ്റാലിയൻ വിനോദ സ‍ഞ്ചാരി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർക്കാണു രാജ്യത്തു കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.



ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും 3 പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ നേരത്തേ രോഗം ബാധിച്ച 3 പേരും സുഖം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ 21 വിമാനത്താവളങ്ങളിലും 77 തുറമുഖങ്ങളിലും ആരോഗ്യ പരിശോധന കർശനമാക്കി. 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുടെ വരവും പോക്കും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായാൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു യാത്രാ നിയന്ത്രണം വരും. ചൈനയിലേക്കും ഇറാനിലേക്കുമുള്ള ഇ–വീസ റദ്ദാക്കിയതു തുടരും.



