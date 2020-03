‘രമ്യ ഹരിദാസും ജ്യോതിമണിയും ആക്രമിച്ചു’; സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകി ബിജെപി എംപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രമ്യ ഹരിദാസ്, ജ്യോതിമണി എന്നീ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ആക്രമിച്ചതായി ബിജെപി എംപി സംഗീത സിങ് ദിയോ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകി. ബഹളത്തിനിടെ ഇരുവരും കൈമുട്ടു കൊണ്ട് ഇടിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. രമ്യയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജ്യോതിമണി അവരുടെ നെഞ്ചത്തിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. രമ്യയും ജ്യോതിമണിയും മനഃപൂർവം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയാണെന്നാണ് ബിജെപി വനിതാ എംപിമാരുടെ ആക്ഷേപം.

English Summary: BJP MP complaints that Ramya Haridas and Jothimani attacked her