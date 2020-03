കാറിനു സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; ഒരാൾ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

ബത്തേരി ∙ കാറിനു സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ, ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരെ ബത്തേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. അമ്പലവയൽ നെല്ലാറച്ചാൽ സ്വദേശി വിപിൻ (27) ആണ് മരിച്ചത്.

വിപിൻ

ബത്തേരിയിലെ പിഎസ്​സി പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നയാളാണ് വിപിൻ. പരുക്കേറ്റ കാർ ഡ്രൈവർ വി.എം. അബൂബക്കറിനെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

ബത്തേരിയിലെ ബസ് അപകടത്തിൽ നിന്ന്

രാവിലെ 9.45ഓടെ, ബത്തേരി ദൊട്ടപ്പൻകുളത്താണ് അപകടം. എതിരെ വന്ന കാറിന് വഴിമാറുന്നതിനിടെ മരത്തിലിടിച്ച് ബസ് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

