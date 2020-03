പൗരത്വ നിയമം: യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷണര്‍ കോടതിയിൽ; പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ കക്ഷിചേരാൻ യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷണര്‍ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. ഇന്നലെയാണ് കമ്മിഷണര്‍ ഇക്കാര്യം യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധിയെ ജനീവയില്‍ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ വിഷയം രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും, കക്ഷിചേരാൻ അവകാശമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിദേശ കക്ഷിക്കും നിലപാടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

‘സിഎഎ ഒരു ആഭ്യന്തര വിഷയമാണ്, നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിദേശകക്ഷിക്കും യാതൊരു നിലപാടും ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. മതപരമായ പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മുസ്‌ലിം ഇതര അഭയാർഥികള്‍ക്ക് പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിയമം ഭരണഘടനാപരമായി സാധുതയുള്ളതാണ്. നിയമം ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായും മനുഷ്യാവകാശ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Citizenship Act "Internal Matter": India As UN Body Goes To Supreme Court