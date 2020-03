ഡൽഹി പൊലീസിനു നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി, വെടിയുതിർത്തു; ഷാരൂഖ് യുപിയിൽ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കലാപ സമയത്തു പൊലീസിനു നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഷാരൂഖ് (33) അറസ്റ്റില്‍. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന ഇയാളെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബറേലിയിൽനിന്നാണു ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ചുവന്ന ടീ ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച്‌ തോക്കു ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

ജാഫറാബാദ്– മൗജ്പുർ പ്രദേശത്താണ് ഇയാൾ പൊലീസിനു നേരെ വെടിവച്ചത്. നിരായുധനായ പൊലീസ് ഓഫിസറോട് തോക്കു ചൂണ്ടി പിന്മാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും റോഡിന് മറുവശത്തുള്ളവര്‍ക്കു നേരെ ഇയാള്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നതുമായ വിഡിയോയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീടു ഷാരൂഖ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒളിവില്‍ പോയെന്നു പൊലീസ് തിരുത്തിയിരുന്നു.



English Summary: Man seen pointing gun at cop during clashes in Delhi last week arrested from UP's Bareilly