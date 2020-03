വരാൻ പോകുന്നത് കഠിന വേനൽ; അൾട്രാവയലറ്റ് തോതും കൂടുതൽ

പത്തനംതിട്ട ∙ വരാൻ പോകുന്ന വേനൽ പതിവിലും ചൂടേറിയതായിരിക്കുമെന്ന പ്രവചനവുമായി ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം. മാർച്ച് മുതൽ മേയ് വരെയുള്ള മൂന്നു മാസം രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ശരാശരി ചൂട് വ‍ർധിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം.

ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഒഡീഷ, ആന്ധ്ര, മഹാരാഷ്ട്ര മേഖലകളിൽ പതിവിലും രൂക്ഷമായിരിക്കും താപതരംഗത്തിന്റെ തോതെന്നും ഇന്ത്യ മെറ്റിരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാ‍ർട്ട്മെന്റ് (ഐഎംഡി) പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. തീവ്രതാപതരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യത 43 ശതമാനം വരെയാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ നൽകുന്ന സൂചന.

കേരളത്തിലും താപനില ഉയരും

കേരളം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 0.5 മുതൽ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില വർധിക്കും. കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുക. രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയും അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറഞ്ഞ താപനിലയിലും വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പ തോത് (ഹ്യുമിഡിറ്റി) കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിൽ രാത്രിയിലും അത്യുഷ്ണം തുടരുമെന്നു ചുരുക്കം.

മഴയുടെ കുറവ് 57 ശതമാനം

ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ഫെബ്രുവരി 29 വരെയുള്ള ശൈത്യകാല മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ 57 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരവും എറണാകുളവും ഒഴികെയുള്ള മിക്ക ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിച്ചിട്ട് രണ്ടു മാസമായി. അണക്കെട്ടുകളുടെ നാടായ ഇടുക്കിയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും 84 ശതമാനത്തിന്റേതാണ് കുറവ്.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പറയുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5 സെമീയും പാലക്കാട്ട് ഇന്നലെ 3 സെമീയും മഴ ലഭിച്ചു. പെരുമ്പാവൂർ, പൊന്നാനി പ്രദേശങ്ങളിലും നേരിയ മഴയുണ്ടായി. കോട്ടയവും പുനലൂരുമാണ് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില അനുഭവപ്പെട്ടത്– 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

യുവി തോത് കൂടുതൽ

സൂര്യരശ്മിയിലെ അൾട്രാ വയലറ്റ് (യുവി) കിരണങ്ങളുടെ തോത് ശരാശരിയിലും വർധിക്കുന്നതുമൂലം വെയിലിന്റെ തീവ്രത കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും പലയിടത്തും യുവി ഇൻഡക്സ് 11 വരെയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് വേനലിൽ ഇതു 10 വരെ പതിവാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പൊള്ളുന്ന അനുഭവമാണ്. യുവി കൂടുതലായതിനാൽ ഉച്ചസമയത്തു തൊഴിലാളികളും മറ്റും വെയിൽ ഏൽക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിന്റെയും നിർേദശമുണ്ട്. തിമിരം മുതൽ തളർച്ച വരെ യുവി ഉയർത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

കൊറോണയും യുവിയും

അതേസമയം കോവിഡ്–19 (കൊറോണ വൈറസ്) പടരാതിരിക്കാൻ ഈ യുവി കിരണങ്ങളുടെ തീവ്രത സഹായകമാകുമെന്നും ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കൂടിയ യുവി സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും സജീവമാകില്ല. ചൈനയിലും മറ്റും ശൈത്യകാലം മാറാത്തതാണ് വൈറസ് വ്യാപിക്കാൻ കാരണം.

English Summary: Hard Summer to Come; U V Level may Rises, Says Meteorological Department