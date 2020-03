കപിൽ മിശ്രയ്ക്ക് ‘വൈ’ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം; വിവാദം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡല്‍ഹി കലാപത്തില്‍ ആരോപണം നേരിടുന്ന ബിജെപി നേതാവ് കപിൽ മിശ്രയ്ക്ക് ‘വൈ’ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ. ആറ് സായുധ സുരക്ഷാഭടന്മാര്‍ മുഴുവന്‍ സമയം കപില്‍ മിശ്രയ്ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കും. വധഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നുമുള്ള മിശ്രയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഡൽഹി പൊലീസാണ് കപില്‍ മിശ്രയ്ക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് അറിവില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കലാപത്തിനു മുൻപും വിവാദ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ കപിൽ മിശ്രയ്ക്കും മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

