ആശ്വാസമായി വിധി; അരൂജാസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപാധികളോടെ പരീക്ഷ എഴുതാം

കൊച്ചി∙ തോപ്പുംപടി അരൂജാസ് ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർസ് സ്കൂളിലെ 28 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഉപാധികളോടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി. നാളെ മുതൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാളെയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്കു പുറമേ 14,18 തീയതികളിൽ രണ്ടു പരീക്ഷകൾ കൂടിയാണ് നടക്കാനുള്ളത്. അതേസമയം വിദ്യാർഥികളുടെ ഫലം കേസിന്റെ അന്തിമ തീർപ്പിനു വിധേയമായിരിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരൂജാസ് സ്കൂളിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നാണ് സിബിഎസ്ഇ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 350 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന് ഉള്ളത് ആകെ ഒരു ശുചിമുറി മാത്രമാണ്. ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ചട്ടവിരുദ്ധമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്നു സ്കൂളുകൾക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നും സിബിഎസ്ഇ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ സമീപനം ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നാണ് സിബിഎസ്ഇ അധികൃതർ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാന ആരോപണം. കേരളത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിന്റേത്. ഇതാണ് അരൂജ സ്കൂലിലെ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും അവർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

അരൂജാസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ എഴുതിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത്. അത് പ്രായോഗികം അല്ലെന്ന വാദമാണ് സർക്കാർ ഉയർത്തിയത്. ഇവിടെ പല സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളും അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ ആണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു..

English Summary : Students Of Aroojas school can write exams which starts tomorrow, says High Court