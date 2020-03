തിരുവനന്തപുരം ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഈ മാസം 16നു സര്‍വകക്ഷിയോഗം വിളിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ വിഷയത്തിലുള്ള ആശങ്കകള്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യോഗം വിളിച്ചത്.

സെന്‍സസ് മാത്രമാണ് കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റര്‍ നടപടികള്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Kerala will not implement national population register says chief minister