ഡൽഹി കലാപം; പാർലമെന്റിൽ ബഹളം: പ്രതിഷേധിച്ചാൽ സസ്പെൻഡു ചെയ്യുമെന്ന് സ്പീക്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ സഭാനടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് ഡൽഹി കലാപം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം നിസഹകരണം തുടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും തടസ്സപ്പെട്ടു. ലോക്സഭ ഒരു വട്ടം നിർത്തി വച്ച് വീണ്ടും ചേർന്നെങ്കിലും തുടരാനായില്ല. രാവിലെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർല വിളിച്ചു ചേർത്ത കക്ഷി നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ ഡൽഹി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു. എപ്പോൾ ചർച്ച വേണമെന്നു തീരുമാനിച്ചില്ല.



ഡൽഹി കലാപം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടു മതി മറ്റു നടപടികളെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. സഭയിൽ മാന്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിനെതിരെ സ്പീക്കർ ശക്തമായ താക്കീതു നൽകി. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഭരണപക്ഷത്തേക്കോ ഭരണകക്ഷിയംഗങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തേക്കോ കടക്കരുത്. വിലക്ക് ലംഘിക്കുന്നവരെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡു ചെയ്യും.

സഭയിൽ പ്ലക്കാർഡോ ബാനറോ ഉയർത്തരുതെന്നും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. സഭ നിർത്തി വച്ച് വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ ‘അമിത്ഷാ രാജിവയ്ക്കുക’ എന്ന പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണു വന്നത്. ഓം ബിർലയ്ക്കു പകരം കിരിത് സോളങ്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയറിൽ. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനു ചേരാനാണ് സഭ പിരിഞ്ഞത്. ആരംഭിച്ച് രണ്ടുമിനിറ്റിനകം പിരിഞ്ഞ രാജ്യസഭയും രണ്ടിനു ചേരും.

