മുംബൈ∙ ഇസ്‍ലാം വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക സംവരണം പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ഇസ്‌ലാം വിഭാഗത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം നൽകുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്ക് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്.



ഇസ്‍ലാം വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർക്കു സംവരണം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്ന് എൻസിപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായ നവാബ് മാലിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്‍ലാം സംവരണത്തിനായി പ്രമേയങ്ങളൊന്നും മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അങ്ങനെ നിർദേശങ്ങൾ വന്നാൽ അതു പരിശോധിക്കും. ഇതുവരെ വിഷ‌യത്തിൽ തീരുമാനമൊന്നുമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



വിഷയത്തിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ബിജെപി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവർ ഊർജം സംരക്ഷിച്ചു വിഷയം ചർച്ചയാക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിഷേധിക്കണം. ഇസ്‍ലാം സംവരണത്തില്‍ ശിവസേനയും നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല. പ്രമേയം വരുകയാണെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നോക്കാം. സംവരണം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമോ എന്നു പരിശോധിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ഭാര്യ രശ്മി താക്കറെ ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‍നയുടെ എഡിറ്ററായെന്നു കരുതി അതിന്റെ ഭാഷ മാറില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. സാമ്ന, ശിവസേന, താക്കറെ ഈ മൂന്നും വേർപെടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമാണ്. മുഖപത്രത്തിന്റെ എ‍ഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല സഞ്ജയ് റാവുത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും. മാര്‍ച്ച് ഏഴിന് അയോധ്യ സന്ദര്‍ശിക്കും. ദൈവത്തെ കാണാനാണു പോകുന്നത്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി.



