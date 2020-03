കൊറോണ: യുഎസിൽ മരണം ആറായി; കൊറോണ ബാധിതർ 90

ലൊസാഞ്ചലസ് ∙ കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ്–19) ബാധയെ തുടർന്ന് യുഎസിൽ മരണം ആറായി. വാഷിങ്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന കിങ് കൗണ്ടിയിലാണ് അ‍ഞ്ച് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഷിങ്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലെ തന്നെ സ്നോഹോമിഷ് കൗണ്ടിയിലാണ് ആറാമത്തെ മരണം. യുഎസിൽ ഇതുവരെ ആകെ 90 പേർക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചൈനയിൽ നിന്നും ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്ന ജാപ്പനീസ് ആഡംബരക്കപ്പലിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരിൽ പകുതിയിലേറെ ആളുകൾക്കും കൊറോണ പകർന്നത്.



കിങ് കൗണ്ടിലുള്ള കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൊറോണ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് കിങ് കൗണ്ടി ആരോഗ്യ ഓഫിസർ ജെഫ് ഡുചിൻ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റലി, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎസിലെത്തുന്ന യാത്രികരെ പരിശോധനകൾക്കു വിധേയരാക്കുമെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക് പെൻസ് അറിയിച്ചു.

