ന്യൂ‍‍ഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവും പാര്‍ട്ടിയുടെ ലോക്സഭാകക്ഷി നേതാവുമായ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30നാണ് അക്രമമുണ്ടായത്.

ഹുമയൂൺ റോഡിലെ വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ചിലർ ജീവനക്കാരെ മർദിച്ചു. സുപ്രധാനമായ ഫയലുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതായും പരാതിയുണ്ട്.

English Summary: Office of Congress leader in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury Delhi residence was attacked