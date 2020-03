തോന്നിയ ശമ്പളം: ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിൽ വേതനം 20000, സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ 42305!

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജില്ലാ കോ–ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിൽ ശമ്പളം തോന്നിയ പോലെ. സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിൽ 20,000 രൂപ ശമ്പളം നൽകുമ്പോൾ സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ 42305 രൂപ. ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ എംഎസ്‌സിയാണു യോഗ്യത. സാക്ഷരതാമിഷനിൽ പിജി ബിരുദവും.

സംസ്ഥാന സാമൂഹിക സുരക്ഷ മിഷനിൽ ഈ തസ്തികയിൽ മിനിമം വേതനം 23,565 രൂപയാണ്. യോഗ്യത: എംഎസ്‍‌ഡബ്ല്യു /എംഎ സോഷ്യോളജി. കേരളത്തിലെയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ജോലിഭാരമുള്ള കുടുംബശ്രീ മിഷനിലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് കോ–ഓർഡിനേറ്ററുടെ വേതനം 30000 രൂപയും.

സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോ–ഓർഡിനേറ്റർ, ജില്ലാ പ്രോജക്ട് അസി.കോ–ഓർഡിനേറ്റർ എന്നീ ‘സാങ്കൽപിക തസ്തിക’കളിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണു വേതനം കൂട്ടിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. 2015 വരെ യഥാക്രമം 14000 രൂപ, 11500 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ തസ്തികകളിലെ വേതനം. 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ 39500 രൂപ, 32300 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ധനവകുപ്പ് വർധിപ്പിച്ചു.



മിനിമം വേതന പട്ടികയിലെ കാറ്റഗറി 11ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സീനിയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക തസ്തികയുടെ മിനിമം വേതനമായ 39,500 രൂപയാണ് ജില്ലാ കോ–ഓർഡിനേറ്റർ തസ്‌തികയിൽ അനുവദിച്ചത്. അസി. കോ–ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിൽ ജൂനിയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക തസ്തികയിലെ കാറ്റഗറി 10 പ്രകാരമുള്ള മിനിമം വേതനമായ 32,300 രൂപ നൽകാനും അനുമതി നൽകി. വേതന വർധന വിവാദമായതോടെ ആരംഭിച്ച വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഉന്നത ഇടപെടലിനെ തുടർന്നു വഴിമുട്ടി. അതിനിടെ ഈ തസ്തികകളിൽ 2019 ജൂൺ മുതൽ വീണ്ടും വേതനം കൂട്ടി. 42305 രൂപ, 34605 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു വർധിപ്പിച്ചത്.

ഖജനാവിനു നഷ്ടം 8 കോടി രൂപ



സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ നിലവിൽ 14 ജില്ലാ കോ–ഓർഡിനേറ്റർമാരും 32 ജില്ലാ അസി. കോ–ഓർഡിനേറ്റർമാരുമുണ്ട്. 2016 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ തസ്തികകളിൽ ഇപ്രകാരം വേതനം നൽകിയ ഇനത്തിൽ ഖജനാവിനു നഷ്ടം 8 കോടി രൂപയാണ്. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴാണിത്. സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ ചുമതലകൾ വഹിക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിമാരാണു ജില്ലാ കോ–ഓർ‍ഡിനേറ്റർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിനിടെയാണു പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്.

താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്കു അതേ തസ്തികയിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം വേതനം അനുവദിക്കണമെന്നാണു 2018ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. എന്നാൽ സാക്ഷരതാ മിഷനിലെ ഈ താൽക്കാലിക തസ്തികകൾക്കു സർക്കാർ തലത്തിൽ സ്ഥിരം തസ്തിക ഇല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ തസ്തികകളിൽ അനുവദിക്കുന്ന വേതനമായിരുന്നു ധനവകുപ്പ് മാനദണ്ഡം ആക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. പകരം ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരുടെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉയർന്ന വേതനം അനുവദിച്ചതു ദുരൂഹമാണെന്നാണ് ആരോപണം.

