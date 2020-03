ഡൽഹിയിൽ 6 പേർക്ക് കോവിഡ്–19 എന്ന് സംശയം; പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്ന് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ മൂന്ന് കോവിഡ് – 19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ വൈറസ് ബാധ സംശയത്തിൽ ആഗ്രയിലെ ആറു പേർ ആശുപത്രിയിൽ. ആഗ്രയിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇവരിൽ ഉയർന്നതോതിൽ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ എല്ലാവരെയും ഐസലേറ്റ് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹി മയൂർ വിഹാറിലെ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ആറുപേരും. കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടും. ആഗ്രയിലെത്തിയാണ് ഇയാൾ ഇവരെക്കണ്ടത്. ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി പുണെ ലാബിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭ്യർഥിച്ചു. വൈറസ് ബാധയിൽനിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ചില നടപടികളും മറ്റും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

