പാലാരിവട്ടം പാലം: വായ്പ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ അറിവോടെ; നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് സൂരജ്

കൊച്ചി ∙ പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമിച്ച കരാറുകാരനു വായ്പ അനുവദിച്ചത് അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ടി.ഒ.സൂരജ് വീണ്ടും മൊഴി നൽകി. ഇതിനെല്ലാം വ്യക്തമായ രേഖകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം വിജിലൻസ് ഓഫിസിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ടി.ഒ.സൂരജ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടും ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചു. കേസിലെ പ്രതികളുടെ അടുത്തഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായാണു സൂരജിനെ വിജിലൻസ് ഓഫിസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു 2 മണിക്കാരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു.

പാലം നിർമാണത്തിനു കരാറെടുത്ത ആർഡിഎസ് പ്രൊജക്ട്സിനു വായ്പ അനുവദിച്ചത് അന്നത്തെ മന്ത്രി ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ അറിവോടെയാണെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ സൂരജിന്റെ നിലപാട്.

ഈ മൊഴികളെ തുടർന്നു ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ രണ്ടു തവണ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ മൊഴികളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണു സൂരജിനെ ഇന്നലെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തത്. സൂരജിന്റെ മൊഴികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും.

English Summary: T.O. Sooraj repeats V.K. Ibrahim Kunju's knowledge in giving loan to palarivattom flyover contractor