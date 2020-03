കൊറോണ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽനിന്ന് യുവാവ് ചാടിപ്പോയി; അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ

കൊച്ചി∙ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കൊറോണ വൈറസ്(കോവിഡ് – 19) ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന യുവാവ് പത്തുമണിക്കൂറോളം പുറത്തുപോയ സംഭവത്തിൽ മറനീക്കുന്നത് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ.

കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങളോടെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുപ്പത്തടം സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനാണ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത്. തായ്‌ലൻഡിൽ നിന്ന് എത്തിയ യുവാവിനെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ സംശയത്തെ തുടർന്ന് ചികിൽസയിലിരിക്കെ മരിച്ച യുവാവിനെയും അര മണിക്കൂറോളം കാണാതായിരുന്നു. ഒടുവിൽ യുവാവിനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ടോയ്‍ലറ്റിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന യുവാവ് ഏറെ നേരം പരിചരണം ലഭിക്കാതെ കിടന്നത് മരണകാരണമായെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ ജൈനേഷ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്.

ആശുപത്രിയുടെ നാലാം നിലയിലുള്ള ഐസലേഷൻ വാർഡിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും വരെ സിസിടിവിയും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കെയാണ് അധികൃതരുടെ ഈ അശ്രദ്ധയും അനാസ്ഥയും. വാർഡിനോടു ചേർന്ന് നഴ്സുമാരും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവരുടെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ യുവാവ് പുറത്തു കടന്നത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സമയമത്രയും യുവാവ് വീട്ടിലായിരുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ശരീരസ്രവ പരിശോധന പോസിറ്റീവായാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാരേയും നിരീക്ഷണത്തിൽ ആക്കേണ്ട സാഹചര്യമാകും ഉണ്ടാകുക.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച ജൈനേഷിനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ടോയ്‍ലറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തൊട്ടു താഴെയുള്ള നിലയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആളില്ലാത്തതിനാൽ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഒടുവിൽ നാലാം നിലയിൽ വെന്റിലേറ്റർ പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വെന്റിലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നതോടെ മറ്റൊന്നു കൊണ്ടുവന്നു സ്ഥാപിച്ചു. തുടർന്ന് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നഴ്സില്ലാതെയും മറ്റും കുറെ സമയം പാഴാക്കിയെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനകം യുവാവിന്റെ പൾസ് ഏറെ താഴ്ന്നിരുന്നു. യുവാവ് മരിച്ച ശേഷം ലിഫ്റ്റിലൂടെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ആളുകൾ ചുമന്നാണ് മൃതദേഹം ഇറക്കിയത്. ഇതും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. യുവാവിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് 19 ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു.

ഇന്നലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവാവ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതറിഞ്ഞാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. യുവാവിനു ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ഉള്ളൂവെന്നും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നുമായിരുന്നു ഐസലേഷൻ വാർഡ് നോഡൽ ഓഫിസർ ഡോ. എ. ഫത്താഹുദ്ദീന്റെ വിശദീകരണം.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ യുവാവ് ആരോടും പറയാതെ മുങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നത്രെ. ഇതിനിടയിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ നിന്ന് യുവാവിനെ കാണാതായ വിവരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. എൻ.കെ. കുട്ടപ്പൻ ജില്ലാ കലക്ടറെ അറിയിച്ചു. ഇയാൾ‌ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നതും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനു ഭീഷണിയായതിനാൽ ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡിഎംഒ ജില്ലാ കലക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ നിന്നു രോഗിയെ കാണാതായ വിവരം കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറെയും ആലുവ റൂറൽ എസ്പിയെയും ഡിഎംഒ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അധികൃതർ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തുകയും ആശുപത്രിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ നിർദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ യുവാവ് സ്വമേധയാ ആശുപത്രിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇയാളുടെ സാംപിൾ ശേഖരിച്ച് ആലുവ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലം വരുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ.



