ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് 19 ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ, ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ കപ്പലിലെ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പൂച്ചയെ തിരിച്ചയയ്ക്കാനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ തുറമുഖ അധികൃതർ. ഇതിനെതിരെ മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനയായ പെറ്റ രംഗത്തു വന്നതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. ഇതൊന്നുമറിയാതെ, കൃത്യ സമയത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുകയാണു പൂച്ച.



ചൈനയിൽ കോവിഡ് 19 പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനിടെ, 20 ദിവസം മുൻപാണു ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ പൂച്ച ചെന്നൈയിലെത്തിയത്. ഇതിനെ കൂട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേയ്ക്കു മാറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. തുറമുഖ അധികൃതർ ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം പൂച്ചയെ കപ്പലിൽ തന്നെ ചൈനയിലേക്കയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ പെറ്റ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

കോവിഡ് 19 ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ചൈനയിലെത്തിയാൽ പൂച്ചയെ കൊല്ലുമെന്നു ഇവർ പറയുന്നു. ചെന്നൈയിൽ നിന്നു ചൈനയിലേക്കു 10 മുതൽ 20 ദിവസം വരെ യാത്രയുണ്ട്. കപ്പലിൽ ഇത്രയും ദിവസം പൂച്ച ജീവിച്ചിരിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും അവർക്കുണ്ട്. ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ കപ്പലിലാണു പൂച്ചയെത്തിയതെങ്കിലും അതു അവിടെ നിന്നു കപ്പലിൽ കയറിയതാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും പെറ്റ പ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

സിംഗപ്പൂർ, കൊളംബോ തുറമുഖങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനുമായി കണ്ടെയ്നർ തുറക്കാറുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊരു സ്ഥലത്തുവച്ചാകാം പൂച്ച കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ കയറിയതെന്നാണു വാദം. ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പൂച്ചയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നു പെറ്റ തുറമുഖ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പൂച്ചയെ കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ തന്നെയാണു തീരുമാനം.

