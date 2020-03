സ്വകാര്യ ബസ് തടഞ്ഞ ഡിടിഒ അറസ്റ്റിൽ; തിരുവനന്തപുരത്ത് കെഎസ്ആർടിസി മിന്നൽസമരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ റൂട്ട് മാറി ഓടിയ സ്വകാര്യ ബസിനെ കിഴക്കേകോട്ടയിൽ തടഞ്ഞ കെഎസ്ആർടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഫോർട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ നഗരത്തിലും തമ്പാനൂരിലും കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു. സിറ്റി ഡിടിഒയെ ആണു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

മണ്ണന്തലയിൽ നിന്നു കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്കു പെർമിറ്റ് ഉള്ള സ്വകാര്യ ബസ് ഉത്സവകാലത്തിരക്കു മുതലാക്കാൻ ആറ്റുകാലിലേക്കു ബോർഡ് വച്ചു സർവീസ് നടത്തിയതാണ് ഡിടിഒ തടഞ്ഞത്. സ്വകാര്യ ബസ് തടയാൻ ഡിടിഒയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും അതു സർക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞതായി കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ ആരോപിച്ചു. ഡിടിഒയെ ലോക്കപ്പിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.

സിറ്റി ഡിപ്പോയില്‍ നിന്നുളള സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു. ജീവനക്കാര്‍ ബസുകള്‍ റോഡില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടതോടെ കിഴക്കേക്കോട്ടയിിലും എം.ജി റോഡിലും വന്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ്. സിറ്റി ഡിപ്പോയിലെ ഡിടിഒ പിടിച്ചെടുത്ത ബസ് വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നു ജീവനക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിനു വഴങ്ങാത്തതിനാലാണ് ഡിടിഒയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

