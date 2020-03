‘നല്ല പെടയ്ക്കണ ചെമ്മീനും വരാലും, ഇരട്ടി വില; സർക്കാരേ ഇതു ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം’

കൊച്ചി∙ ‘മീനും ചെമ്മീനുമൊക്കെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള ടാങ്കിൽ. പലജാതി മീനുകൾ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ വരാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ.. നേരത്തെ കൊടുത്തതിന്റെ ഇരട്ടി വിലകൊടുത്തു കുടിവെള്ളം വാങ്ങുന്നൂ എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ..’ കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഫ്ലാറ്റ് റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ചുമതലയുള്ള തോമസ് ജോർജ് പറയുന്നതാണിത്.

ഗണേഷ് കുമാർ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായ നിയമസഭാ സമിതി കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ഓപ്പറേഷൻ പ്യൂവർ വാട്ടർ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞു പാളീസായതോടെ എറണാകുളം നഗരവാസികൾ കുടിക്കുന്നതു വീണ്ടും പുഴയിലും തോടുകളിലെയും വെള്ളം. ഇതിന് നൽകേണ്ടതാകട്ടെ ജല അതോറിട്ടിയുടെ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നു വെള്ളം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമുള്ള അതേ വിലയും. ഫലത്തിൽ ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണു കൊച്ചിക്കാർ.

ജില്ലയിൽ കുടിവെള്ള ടാങ്കറുകൾക്കു നീലയും വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ള ടാങ്കറുകൾക്കു തവിട്ടും മലിനജല ടാങ്കറുകൾക്കു മഞ്ഞനിറവും നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ കുടിവെള്ള ടാങ്കറുകൾ 36,000 ലീറ്റർ വെള്ളം ഫ്ലാറ്റുകളിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നതിന് 2800–2900 വരെയായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നത്. കൊച്ചിക്കാരെ ശുദ്ധ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിപ്പിക്കൂ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതോടെ ജല അതോറിട്ടിയുടെ ഹൈഡ്രൻഡുകളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ എന്നായി നിർദേശം.

ലീറ്ററിന് 60 രൂപയാണ് ഇതിന് നിരക്ക്. 30,000 ലീറ്റർ വെള്ളം വരെ മാത്രമാണ് ബിൽ ചെയ്ത് നൽകുക. അതിന് വിലയായി 1800 രൂപ വരും. ടാങ്കുടമകൾക്ക് പത്തു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാൻ 3000 രൂപ ഈടാക്കാം എന്നും വന്നതോടെ ആകെ വില 4800 രൂപ. അധികം വില കൊടുത്താലും ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം കിട്ടുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു ആശ്വാസം. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞതോടെ ശുദ്ധീകരിച്ചതല്ലാത്ത വെള്ളത്തിനും ഇതേ വില നൽകേണ്ട ഗതികേടാണുള്ളത്.

ഓപ്പറേഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ

കലക്ടറുടെ നടത്തിപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിയമസഭാ സമിതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് ഓപ്പറേഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജലവിതരണം നടത്തുന്ന കുടിവെള്ള ടാങ്കർ ഉടമകളുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് ഇതിനുള്ള കർമ പദ്ധതി തയാറാക്കിയതും നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും.

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ജല അതോറിറ്റി തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു സമിതിയുടെ പ്രധാന നിർദേശം. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്കു മാത്രം ജലവിതരണം നടത്താം, വാഹനങ്ങൾക്കു ലൈസൻസ് വേണം, ടാങ്കർ ലോറികൾ കലക്ടറേറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം, വെള്ളം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിച്ച് ശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കണം തുടങ്ങി 15 നിർദേശങ്ങളാണ് സമിതി അവതരിപ്പിച്ചതും അംഗീകരിച്ചതും. വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനു വരെ സംവിധാനങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തെങ്കിലും നിലവിൽ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞതായാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.

സംസ്ഥാനത്ത് ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഉറവിടങ്ങളിൽ ജല ലഭ്യത കുറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിണറുകളിൽ നിന്നു വെള്ളമെടുക്കാമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജ്‍ഞാപനം പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് എറണാകുളത്ത് ഓപ്പറേഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ രേഖകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുടിവെള്ള ടാങ്കർ ലോറി ഉടമകളുടെ ലോബിയിങ്ങിനു മുന്നിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. ബെനാമി പേരിലും അല്ലാതെയും ടാങ്കർ ലോറികൾ വാങ്ങി നഗരത്തിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചരടുവലിയാണ് പദ്ധതി പൊളിയുന്നതിനു പിന്നിലെന്നാണെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

‘നടപ്പായില്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങില്ല’

395 പേർ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലേക്കു പ്രതിദിനം കിട്ടുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് 23 ലീറ്ററിൽ താഴെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. കുടിവെള്ള പ്രശ്നം സമിതിക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലേക്കു വണ്ണം കൂടിയ പൈപ്പ് ഇടുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ചതാണ്. 15 ദിവസത്തിനകം പൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിനായിരുന്നു സമിതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഒരു മാസം സമയം വേണമെന്ന് ജല അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഓഫിസിൽ പൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകാനായിരുന്നു നിർദേശം. വേറെയും അസോസിയേഷനുകൾ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അപേക്ഷയും നൽകി.

30 ദിവസത്തിനകം വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാമെന്നായിരുന്നു അന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങി ആരും വീട്ടിൽ പോകില്ല എന്നു വരെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ എത്ര വലുപ്പമുള്ള പൈപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് എഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. അതും നൽകി. പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് എഡിഎം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ പദ്ധതി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർഡറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

നേരിട്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുന്നത്, ജല അതോറിറ്റിക്കു വേണമെങ്കിൽ ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് ഓർഡറിലുള്ളത്. ഇതോടെ വാഗ്‌ദാനം വെള്ളത്തിൽ വരച്ചതു പോലെയായെന്ന് തോമസ് പറയുന്നു. വീണ്ടും കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാം എന്നായതോടെ ടാങ്കർ ഉടമകൾ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. മീൻ കിട്ടുന്ന വെള്ളം 2800 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നത് സർക്കാർ ഇടപെടലിൽ 5800 രൂപ വരെയായി ഉയർന്നു എന്നതോടെ മെച്ചം ടാങ്കർ ഉടമകൾക്കായി. ഈ വിലയ്ക്കാണ് അവസാനം ബിൽ ചെയ്തതെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾ പറ‍യുന്നു.

ഇതിനിടെ അപാർട്മെന്റുകൾക്കു വാട്ടർ ടാങ്കർ ബിൽ നൽകുന്നത് അവരുടെ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നായി. പണം അടയ്ക്കേണ്ടതും അസോസിയേഷനുകൾ തന്നെ. ഓരോ ദിവസവും അസോസിയേഷൻ അയയ്ക്കുന്ന ലോറികളിലാണു വെള്ളമെത്തുന്നത്. അസോസിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് വെള്ളം തരില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളമില്ലെന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളെ ത്രിശങ്കുവിലാക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതി ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

