5 വർഷം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ചെലവ് 446.52 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ വിദേശയാത്രയുടെ ചെലവ് 446.52 കോടി രൂപ. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരനാണ് ലോക്സഭയിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അദ്ദേഹം നൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2015-16ൽ 121.85 കോടി രൂപയും 2016-17ൽ 78.52 കോടി രൂപയും ചെലവായി. 2017-18ൽ 99.90 കോടി, 2018-19ൽ 100.02 കോടി, 2019-20ൽ 46.23 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനത്തിനായി ചെലവഴിച്ചത്.

English Summary: Rs 446.52 crore spent on foreign visits of Prime Minister Modi in last five year: MEA