ദേവനന്ദയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ച് ബന്ധുക്കൾ; നിർണായക പരിശോധന

കൊല്ലം∙ ഏഴു വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നു ഫൊറൻസിക് സംഘം വീട്ടിലെത്തി തെളിവെടുക്കും. കുട്ടിയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രാസ പരിശോധനാ ഫലവും കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ കേസിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു പൊലീസ്. ദേവനന്ദ മുങ്ങി മരിച്ചെന്നായിരുന്നു വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുമുണ്ടായിരുന്നത്.



മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും അടക്കം നാൽപതോളം പേരുടെ മൊഴി ഇതിനോടകം പൊലീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളും സംശയം. ഇൗ വാദത്തിൽ ഇവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ്. ഇന്നു ഫൊറൻസിക് സംഘം വീടു പരിശോധിക്കും.

വാക്കനാട് സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും കുടവട്ടൂർ നന്ദനത്തിൽ സി. പ്രദീപ്- ധന്യ ദമ്പതികളുടെ മകളുമായ ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹം പള്ളിമൺ ആറ്റിൽ നിന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണു കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽനിന്നു കാണാതായിരുന്നു. ഇൻക്വിസ്റ്റ് തയാറാക്കിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്ത് മുറിപ്പാടുകളോ ബലപ്രയോഗങ്ങളോ നടന്നതായും കണ്ടെത്താനായില്ല. എങ്കിലും കുട്ടി ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ആറിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യം എന്താണെന്നതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Forensic team to visit the house of Devananda today