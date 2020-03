കൊറോണ ഭേദപ്പെട്ടവരിൽനിന്ന് രക്തം എടുത്ത് പുതിയ മരുന്ന്: ജപ്പാൻ ഗവേഷകർ

ടോക്കിയോ∙ കോവിഡ് 19 ഭേദമാക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നു വികസിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതായി ജാപ്പനീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ ടക്കേഡ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോ. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചശേഷം ഭേദമായവരിൽനിന്നുള്ള രക്ത സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് കമ്പനി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

വൈറസിനെ തടയാനുള്ള പ്രതിദ്രവ്യം (ആന്റി ബോഡി) ഇവരിൽ ഉൽപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതിനാലാണ് ഇതെന്നു കമ്പനി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. മരുന്ന് ഉടൻ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ടക്കേഡാ വാക്സിൻ ബിസിനസ് മേധാവി രാജീവ് വെങ്കയ്യ പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് യുഎസ്, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ സംഘനകളും ഏജൻസികളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നു കമ്പനി അറിയിച്ചു. യുഎസ് കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങളുമായും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. പരീക്ഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും മറ്റു കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടുമെന്നും ടക്കേഡ വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്താകെ 80 ലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 90,000 ത്തോളം ആളുകൾക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3000ത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു.

