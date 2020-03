തൃശൂർ∙ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെത്തുടർന്നു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കൽദായ സഭ ബിഷപ്പ് ഡോ.മാർ യോഹന്നാൻ ഔസേപ്പിന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടു. എന്നാലും അപകട നില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘം സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി.

Content Highlight: Mar yohannan youseph, bishop of the assyrian church of the east