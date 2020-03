ഷേക്ക് ഹാൻഡ് വേണ്ട, നമസ്കാരം പറയാമെന്ന് കണ്ണന്താനം; ചിരിയുയർത്തി ആംഗലയുടെ വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഷേക്ക് ഹാന്‍ഡിനു പകരം കൈകൂപ്പി നമസ്കാരം പറയണമെന്ന് ബിജെപി എംപി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ വൈറസ് ഭീതി ഒഴിവാക്കാമെന്നും അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജർമൻ ചാൻസലർ ആംഗല മെർക്കൽ മന്ത്രി ഹോര്‍സ്റ്റ് സീഹോഫറിന് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നൽകാനൊരുങ്ങുന്നു. വിഡിയോയിൽനിന്ന് എടുത്ത ചിത്രം.

കൊറോണ ഭീതിയെത്തുടർന്ന് ലോക നേതാക്കൾ പരസ്പരം കൈകൊടുത്ത് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മടി കാണിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ബെർലിനിൽ ജർമൻ ചാൻസലർ ആംഗല മെർക്കൽ, യോഗത്തിനെത്തിയ ഉടനെ ജർമൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഹോര്‍സ്റ്റ് സീഹോഫറിന് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നൽകാനൊരുങ്ങി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കൈ നൽകിയില്ല. സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയ അംഗലയും സീഹോഫറും ചിരിക്കുന്ന വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Namaste is the way: BJP MP Alphons Kannanthanam, No handshake for Angela Merkel due to coronavirus scare