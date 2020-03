കുവൈത്ത് യാത്രികർ കൊറോണ ഇല്ലെന്ന രേഖ കരുതണം; ഇല്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചയയ്ക്കും

കൊച്ചി∙ കോവിഡ്–19 പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് ഈ മാസം 8 മുതൽ യാത്രചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ നിർബന്ധമായും കൊറോണ ഇല്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം കൈവശം വയ്ക്കണമെന്ന് അറിയിപ്പ്. കുവൈത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റേതാണു നിർദേശം. നിശ്ചിത രേഖ കൈവശമില്ലാത്ത യാത്രക്കാരെ അതേ വിമാനത്തിൽ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

കുവൈത്ത് എംബസി അംഗീകരിച്ച ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ആരോഗ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ പിസിആർ സർട്ടിഫിക്കേറ്റാണു കൈവശമുണ്ടാകേണ്ടത്. അംഗീകാരമുള്ള ഹെൽത് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരം ജിസിസിഎച്ച്എംസി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതു പ്രകാരം കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലും അഞ്ചു വീതവും മംഗലാപുരത്ത് മൂന്നും അംഗീകൃത ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളായ ഫിലിപ്പൈൻസ്, ബംഗ്ലദേശ്, ഈജിപ്ത്, സിറിയ, തുർക്കി, ശ്രീലങ്ക, ജോർജിയ, ലബനൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്കും സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കരുതണമെന്ന നിർദേശമുണ്ട്.

പുതിയ നിർദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ മാർച്ച് എട്ടു മുതൽ 15 വരെ തീയതികളിൽ ടിക്കറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കായി സൗജന്യമായി യാത്രാ തീയതി മാറ്റുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തേക്കു യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കാം.

പുതുക്കിയ നിർദേശപ്രകാരം സന്ദർശന, ഫാമിലി, ബിസിനസ് വീസകൾ ഉള്ളവർക്കു ദമാമിലേക്കും റിയാദിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ട്. സ്ഥിര താമസ വിസ ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും തിരിച്ചുള്ള ടിക്കറ്റ് കൂടി കരുതേണ്ടതുണ്ട്. അതേ സമയം ഉംറ വീസയും ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുമുള്ളവർക്ക് സൗദി പ്രവേശനം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

