രാജ്യത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാകാം; ആർബിഐ നിരോധനം റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ നിരോധനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ ഇനി ബിറ്റ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ ഇടപാട് രാജ്യത്തു നടത്തുന്നതിന് നിയമതടസ്സമില്ല. 2018 ഏപ്രിലിലാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്കു റിസർവ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് (ഐഎംഎഐ) സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ജസ്റ്റിസുമാരായ റോഹിന്റൺ നരിമാൻ, അനിരുദ്ധ ബോസ്, വി. രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത്.

ഇത്തരം കറൻസികൾക്ക് രാജ്യത്തു നിരോധനമില്ലെന്നും ഇടപാടിന്റെ റിസ്ക് കണക്കിലെടുത്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ജനുവരിയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: SC allows pleas against RBI circular barring banks from providing services related to cryptocurrency