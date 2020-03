ആ നോട്ടവും ഭാവവും കണ്ടാലറിയാം പുരുഷന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ്: കോടതി

മുംബൈ ∙ നോട്ടം, സ്പർശനം എന്നിവയിലൂടെ പുരുഷന്റെ മനോഗതം മനസിലാക്കാൻ സ്ത്രീയ്ക്കു കഴിയുമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. മുൻ അഭിനേത്രിയെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ ബിസിനസുകാരൻ വികാസ് സച്ച്ദേവ് (41) കീഴ്ക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീൽ ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ. 3 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ കോടതി മരവിപ്പിച്ചു.



2017 ഡിസംബറിൽ എയർ വിസ്താര വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മുംബൈയിലേക്കു വരുമ്പോൾ, സച്ച്ദേവ് തൊട്ടു മുൻസീറ്റിൽ ഇരുന്ന 17 വയസുള്ള നടിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ പിടിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ കാൽ വച്ചെന്നാണ് പരാതി. ഉറക്കത്തിൽ അറിയാതെയാണ് കാൽ വച്ചതെന്നു പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ന്യായീകരിച്ചെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റിൽ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ടെന്നും മറ്റൊരാളുടെ സീറ്റിലെ കൈപ്പിടിയിൽ കാൽ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമെന്തെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. കീഴ്ക്കോടതി തന്നിൽ തെറ്റായി കുറ്റം ചുമത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഫെബ്രുവരി 20ന് ആണ് പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Woman knows man’s intention when he touches her, says Bombay High Court