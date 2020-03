ഇല്ലാത്ത വീടിന്റെ പേരിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം; പകച്ച് വീട്ടമ്മ: ദുരിതം ബാക്കി

കൊച്ചി∙ കിടപ്പാടത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകള്‍ കയറിയിറങ്ങുന്ന യുവതിയെ പരിസഹിച്ച് കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് കത്ത്. വര്‍ഷങ്ങളായി വാടക ഷെഡില്‍ കഴിയുന്ന ‌കൊച്ചി വെണ്ണലയിലെ സൗമ്യയ്ക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയില്‍പ്പെടുത്തി വീട് വച്ചതിന് അഭിനന്ദനമര്‍പ്പിച്ച് കത്തെത്തിയത്. സീറോ ലാന്‍ഡ്‌ലെസ് പദ്ധതിപ്രകാരം സ്ഥലമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സ്ഥലവും വീടും നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ലാത്ത വീടിന്‍റെ പേരില്‍ സൗമ്യയ്ക്ക് അഭിനന്ദന കത്തു കിട്ടിയത്.

കൊല്ലത്തുനിന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് കൊച്ചിയില്‍ വന്ന് താമസിച്ച സൗമ്യ സ്ഥലമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വീട് വച്ചുനല്‍കുന്ന സീറോ ലാന്‍ഡ്‌‌ലെസ് പദ്ധതി പ്രകാരം 2013ലാണ് വീടിനായി അപേക്ഷിച്ചത്. വര്‍ഷങ്ങളോളം ഓഫിസുകള്‍ പലതും കയറി ഇറങ്ങിയതല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് അപേക്ഷ പോലും നല്‍കാത്ത ഒരു പദ്ധതിയില്‍ വീട് ലഭിച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൗമ്യക്ക് കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നു കത്ത് ലഭിച്ചത്.



പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം സ്വന്തം പേരില്‍ സ്ഥലമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വീട് ലഭിക്കില്ല. എന്നിട്ടും തന്റെ പേര് ഏത് സാറാണ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയതതെന്നോ പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് ലഭിച്ചതായി ആരാണ് കേന്ദ്രത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്നോ ഒരെത്തും പിടിയുമില്ല. കത്തുമായി സൗമ്യ കൗണ്‍സിലര്‍ മുതല്‍ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും കണ്ടു.

English Summary : Woman who is not part of PM avas yogana got letter from Central Government