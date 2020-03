കോവിഡ് 19: 1200 കോടി ഡോളറിന്റെ അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകബാങ്ക്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് 19 കൊറോണ വൈറസ്) രോഗബാധ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ലോകബാങ്ക് 1200 കോടി ഡോളറിന്റെ(87,534 കോടി രൂപ) അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വേഗത്തിലും ഫലപ്രദവുമായ നടപടിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് മാൽപാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഈ ധനസഹായം മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കോ മറ്റു ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ക്കോ ഉപയോഗിക്കാം.

ബാങ്ക് പല അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഏതു രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് സഹായം നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കിയില്ല. വേഗത്തിൽ നീങ്ങുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേഗം ആവശ്യമാണ്– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മധ്യ ചൈനയിൽ ഡിസംബറിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വൈറസ് ബാധയേറ്റ് ഇതിനോടകം മൂവായിരത്തിലധികം പേരാണ് മരിച്ചത്. രോഗബാധ 78 രാജ്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. മൊറോക്കോ, അൻഡോറ, അർമീനിയ, ഐസ്‌ലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പുതുതായി രോഗബാധയുണ്ടായത്. 90,000 ത്തിലധികം പേര്‍ക്കു ലോകമെമ്പാടും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു

അതേസമയം, കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യാന്തര നാണയ നിധിയും (ഐഎംഎഫ്) ലോക ബാങ്കും ഏപ്രിലിൽ നടത്താനിരുന്ന നേരിട്ടുള്ള മുഖാമുഖ ചർച്ചകൾ റദ്ദാക്കി. പകരം വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം. ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർ, വികസന സെക്രട്ടറിമാർ, സംഘടനകളുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 10,000 പ്രതിനിധികൾ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് പോകില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ന് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണ സമയത്തും സമാനരീതിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

ഇറാനിൽ 11 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ കോവിഡ് 19 കൊറോണ വൈറസ്) രോഗബാധയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് 77 ആയി. രോഗികളുടെ എണ്ണം 2336 ആയി ഉയർന്നു. ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് ഇറാനിലാണ്. മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തേക്കാളും മരണ നിരക്ക് കൂടുതലാണിവിടെ–3.3%. മരണസംഖ്യ ഉയർന്നതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകി.

പരമോന്നത നേതാവായ ആയത്തുല്ല ഖമനയിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവും വത്തിക്കാനിലെ മുൻ അംബാസഡറും ഒരു എംപിയും മരിച്ചു. 23 പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ 974 പേരിൽ പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തി. ഇതുവരെ 34 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 38 ആയി. ജർമനിയിൽ ആകെ 157 പേർക്കാണ് രോഗം കണ്ടത്. ഫ്രാൻസിൽ മരണം നാലായി. രോഗികൾ 191ഉം.

ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിലെ (ജിസിസി) അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ ശേഷം ഇവിടെത്തുന്നത് 14 ദിവസത്തേക്ക് സൗദി അറേബ്യ വിലക്കി. 6 ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 147 പേർക്ക്. രോഗബാധിതർ കൂടുതൽ കുവൈത്തിലാണ്–56. ബഹ്റൈൻ 49, യുഎഇ 21, ഖത്തർ 8, ഒമാൻ 12, സൗദി-1 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം.

സൗദിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുണ്യ നഗരങ്ങളായ മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി. ഉംറ തീർഥാടനത്തിന് വിലക്കും മക്കയും മദീനയും സന്ദർശിക്കുന്നതിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ തിരക്കു കുറഞ്ഞു. സൗദിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി ഇടപെട്ട 70 പേരെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.



English Summary: World Bank doles out $12 bn in emergency aid to combat coronavirus