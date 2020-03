പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് ഒന്നാം പ്രതിക്ക് മറ്റൊരു കേസിൽ 9 മാസം തടവും പിഴയും

കാസർകോട് ∙ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പീതാംബരനെ മറ്റൊരു അക്രമക്കേസില്‍ 9 മാസം തടവിനും 3,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനും പെരിയ കല്ല്യോട്ട് മൂരിയാനം സ്വദേശിയുമായ ഭാസ്‌കരന്റെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഭാസ്‌കരന്റെ ഭാര്യ തങ്കമണിയെയും മകളെയും ആക്രമിക്കുകയും മകനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലാണ് പീതാംബരനെയും കല്ല്യോട്ടെ മറ്റൊരു സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകനായ സുരേന്ദ്രനെയും ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി (2) ശിക്ഷിച്ചത്.



448 വകുപ്പ് പ്രകാരം അതിക്രമിച്ചു കടന്നതിന് 3 മാസം തടവും ആയുധം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് 6 മാസം തടവുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. സമാനമായ മറ്റൊരു കേസില്‍ നേരത്തേ ഏഴുമാസം തടവിനും 6000 രൂപ പിഴയടക്കാനും കോടതി പീതാംബരനെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു.



English Summary: 9 months jail for Periya twin murder case culprit in another case