ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിരാശ; ശരിയായ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തും: രജനീകാന്ത്

ചെന്നൈ∙ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശവും പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനവുമുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി രജനി മക്കൾ മൻട്രം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് തമിഴ് സൂപ്പർ‌ താരം രജനീകാന്ത്. എന്നാൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നില്ലെന്ന് രജനീകാന്ത് തന്നെ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. ഒരു വിഷയം യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായതിൽ നിരാശയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണു രജനീകാന്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരെ കാണുന്നത്.



അവർക്കു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ഉത്തരം നൽകി. പല പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്കു നിരാശയുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ശരിയായ സമയത്തു വെളിപ്പെടുത്തും– കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം രജനീകാന്ത് പ്രതികരിച്ചു. പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം, സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും എന്നിവരാണു രജനീകാന്ത് പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് ആർഎംഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരിലൊരാളായ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ഒരോ ജില്ലകളിലെയും പ്രശ്നങ്ങളെന്തൊക്കെയെന്നു ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ചെയ്യരുത് എന്നും പ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. – ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.



മതനേതാക്കൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് രജനീകാന്ത് അടുത്തിടെ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതു വിവാദമായതോടെ ഇസ്‍ലാം മതനേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണു രജനീകാന്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിഎഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ജനം ബിജെപി വക്താവായാണു കാണുന്നതെന്ന് രജനീകാന്ത് അടുത്തിടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Disappointed with 'One Issue', Says Rajinikanth