ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ). സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ നിരക്ക് 8.5 ശതമാനമാക്കിയാണു കുറച്ചത്. ആറ് കോടി പേര്‍ക്കായി 2018–19 വർഷത്തിൽ 8.65% പലിശ നിരക്കാണ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിന് നൽകിയിരുന്നത്. ഇപിഎഫ്ഒ യോഗത്തിലെ തീരുമാനം തൊഴിൽ മന്ത്രി സന്തോഷ് ഗാങ്‍വറാണു പുറത്തുവിട്ടത്.



English Summary: EPFO Cuts Interest Rate on Deposits from 8.65% to 8.5% in Hit for 6 Crore Subscribers