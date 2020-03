‘കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങാനാണ് പോയത്; മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാന്‍ വീടില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മിന്നൽ സമരമാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഭാര്യ പ്രമീള. മരുന്നുവാങ്ങി ഉച്ചയ്ക്കു മുൻപേ വരാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമരം കാരണം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനും ആയില്ല. മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാന്‍ സ്വന്തം വീടു പോലുമില്ലെന്ന് പ്രമീള മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



പ്രതിമാസം അയ്യായിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് വേണമെന്നതിനാലാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിട്ട് വിലക്കുറവുള്ള കട നോക്കി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. മരുന്ന് വാങ്ങി മണിക്കൂറുകൾ കാത്തു നിന്നെങ്കിലും ബസ് കിട്ടാതെ വന്നതോടെ ഭക്ഷണവും മരുന്നുമെല്ലാം മുടങ്ങിയതായും അവർ പറഞ്ഞു.

ലോറി ഡ്രൈവറായിരുന്ന സുരേന്ദ്രന് മുന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതോടെ ജോലിയും വരുമാനവുമില്ലാതെയായി. പെൺമക്കളുടെ കല്യാണത്തിനായി വീടും വിൽക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ബന്ധുവീടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആശ്രയം.

