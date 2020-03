ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ യെസ് ബാങ്കിനെതിരായ നടപടികൾ ഓർഡർ ഓഫ് മൊറട്ടോറിയം വഴി തടഞ്ഞ് റിസർവ് ബാങ്ക്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ധനകാര്യമന്ത്രാലയം ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പും പുറത്തിറക്കി. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണു സർക്കാർ തലത്തിലെ തീരുമാനം. 2020 ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ മൊറട്ടോറിയം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.

യെസ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപമുള്ളവർക്കു പിൻവലിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക 50,000 രൂപയായാണ് നിജപ്പെടുത്തി. ചികിൽസാ ആവശ്യം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം തുടങ്ങിയ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പരിധി ഒഴിവാക്കാമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാം.

യെസ് ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് 30 ദിവസത്തേക്ക് മരവിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായതായി ആർബിഐ പ്രത്യേകം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. എസ്ബിഐ മുൻ സിഎഫ്ഒ പ്രശാന്ത് കുമാറിനെ യെസ് ബാങ്കിന്റെ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയോഗിച്ചു.

മോശം വായ്പകൾ നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് യെസ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യം യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ നീക്കം. മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണനിലയിലാക്കാനാകും വിധം പുനഃസംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റർ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: Yes Bank Withdrawals Capped At Rs 50,000, RBI Takes Over Board