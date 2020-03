അമ്രോഹ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമ്രോഹ ജില്ലയില്‍ രണ്ടു വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെ, ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സ്ത്രീയുടെ വിരൽ കടിച്ചു. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണും കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം.



കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടെ ഇരു വീട്ടിലെയും മാതാപിതാക്കൾ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. വഴക്കിനിടെ മറ്റു ദമ്പതികൾ വിജേന്ദ്രനെയും അനിതയെയും അധിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ പ്രതി യുവതിയെ ആക്രമിക്കുകയും, ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണിൽ ആയുധംകൊണ്ട് കുത്തുകയുമായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രവീന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രതി ഒളിവിലാണ്. സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

